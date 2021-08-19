Правительство Афганистана должно быть создано на основе широкого диалога - Лавров

Россия выступает за общенациональный диалог всех политических сил Афганистана, который приведет к формированию правительства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Даже в ситуации, когда весь Афганистан был охвачен гражданской войной, мы выступали за необходимость срочного общенационального перехода к диалогу с участием всех противостоящих друг другу афганских сил, всех этноконфессиональных групп Афганистана. Точно так же и сейчас, когда талибы, по сути дела, взяли власть в Кабуле, в большинстве городов и провинций Афганистана, мы выступаем за то же самое: общенациональный диалог, который позволит сформировать представительное репрезентативное правительство", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Москве.

По словам министра, в последние годы Москва пыталась урегулировать афганский вопрос в рамках расширенной "тройки" (Россия, США, Китай, Пакистан), а также в рамках московского формата, который "является, по общему признанию, наиболее эффективным механизмом для продвижения внешней поддержки афганского урегулирования".

Как отметил Лавров, Москва всегда выступала за скорейшее начало межафганских переговоров. "Правительство Афганистана, президент Афганистана имевшиеся договоренности на сей счет не очень активно стремились выполнять. Произошло то, что произошло. Когда политики не могут эффективно работать, повышается риск искушения военного решения", - подчеркнул Лавров.

"В любом случае, то, что мы сейчас имеем, абсолютно подтверждает нашу последовательную линию на создание внешних условий и оказание всяческой поддержки общенациональному диалогу в Афганистане", - заключил министр.

Лавров отметил, что Москва приветствовала заявления талибов о готовности вступить в диалог с другими политическими силами в Афганистане, а также намерении провести встречу с участием экс-президента Хамида Карзая, председателя совета по национальному примирению Абдуллы Абдуллы и председателя партии исламского возрождения Гульбеддина Хекматьяра.

"Мы исходим из того, что те участники этой группы объявили о желании встречаться и договариваться в интересах афганского народа, мы будем всячески такие процессы поощрять и добиваться, чтобы эти намерения превращались в конкретные дела", - добавил министр.

Движение "Талибан" в августе взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент страны Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ, между тем вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что продолжает находиться в стране и считает себя законным главой государства. Салех находится в горной провинции Панджшер, которая остается единственным регионом, неподконтрольным талибам.

В движении "Талибан" заявляют, что ведут переговоры о создании переходного правительства с рядом афганских политических сил. Ни одна страна пока не признала "Талибан" законным руководством Афганистана.

На фоне смены власти многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей. В результате давки и беспорядков в аэропорту есть погибшие, также есть пострадавшие и погибшие участники акций протеста против "Талибана" в других регионах страны.