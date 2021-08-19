Мировое сообщество должно пересмотреть свой взгляд на Афганистан - МИД КНР

Ситуация в Афганистане нуждается в более разносторонней международной оценке, недавние события в этой стране показали ограниченность прежних взглядов на обстановку там, заявила в четверг на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Быстрое изменение ситуации в Афганистане показывает, что прежним суждениям об (афганском - ИФ) народе со стороны внешнего мира не доставало объективности и способности к точному восприятию общественного мнения в Афганистане", - приводит ее слова издание "Саут чайна морнинг пост".
По ее словам, Китай знает о подозрениях в отношения движения "Талибан", но в мире не бывает ничего вечного.
"Когда имеете дело с проблемой, вам следует полагаться не только на то, что произошло в прошлом, но и что происходит сейчас. Это получается не только когда слушаешь, что говорят, но и смотришь, что делают", - добавила она.
"Саут чайна морнинг пост" в свою очередь уточняет, что по мнению властей Китая, талибы стали более рациональными в своих действиях.
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