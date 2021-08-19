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Дальнее зарубежье 19.08.2021 16:44

Мировое сообщество должно пересмотреть свой взгляд на Афганистан - МИД КНР

Ситуация в Афганистане нуждается в более разносторонней международной оценке, недавние события в этой стране показали ограниченность прежних взглядов на обстановку там, заявила в четверг на брифинге представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Быстрое изменение ситуации в Афганистане показывает, что прежним суждениям об (афганском - ИФ) народе со стороны внешнего мира не доставало объективности и способности к точному восприятию общественного мнения в Афганистане", - приводит ее слова издание "Саут чайна морнинг пост".

По ее словам, Китай знает о подозрениях в отношения движения "Талибан", но в мире не бывает ничего вечного.

"Когда имеете дело с проблемой, вам следует полагаться не только на то, что произошло в прошлом, но и что происходит сейчас. Это получается не только когда слушаешь, что говорят, но и смотришь, что делают", - добавила она.

"Саут чайна морнинг пост" в свою очередь уточняет, что по мнению властей Китая, талибы стали более рациональными в своих действиях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, АФГАНИСТАН, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]