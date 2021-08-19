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Бизнес и законодательство 19.08.2021 16:59

Азербайджан - четвертый внешнеторговый партнер Грузии

Общий внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2021 года увеличился на 21,7% - до $7 млрд 481,6 млн. сообщила в четверг национальная служба статистики Грузии.

Экспорт вырос на 27,8% - до $2 млрд 275,6 млн, импорт - на 19,3%, до $5 млрд 206 млн.

В десятку основных торговых партнеров Грузии входят: Турция, Россия, Китай, Азербайджан (доля - 7,8%), США, Украина, Армения, Германия, Болгария, Италия.

Торговый оборот республики со странами СНГ вырос на 24,3%, до $2 млрд 578,8 млн (34,5% внешнеторгового оборота), со странами Евросоюза - на 9,2%, до $1 млрд 552 млн (20,7%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]