Азербайджан - четвертый внешнеторговый партнер Грузии

Общий внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2021 года увеличился на 21,7% - до $7 млрд 481,6 млн. сообщила в четверг национальная служба статистики Грузии.

Экспорт вырос на 27,8% - до $2 млрд 275,6 млн, импорт - на 19,3%, до $5 млрд 206 млн.

В десятку основных торговых партнеров Грузии входят: Турция, Россия, Китай, Азербайджан (доля - 7,8%), США, Украина, Армения, Германия, Болгария, Италия.

Торговый оборот республики со странами СНГ вырос на 24,3%, до $2 млрд 578,8 млн (34,5% внешнеторгового оборота), со странами Евросоюза - на 9,2%, до $1 млрд 552 млн (20,7%).