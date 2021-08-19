Азербайджан - четвертый внешнеторговый партнер Грузии

Общий внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2021 года увеличился на 21,7% - до $7 млрд 481,6 млн. сообщила в четверг национальная служба статистики Грузии.
Экспорт вырос на 27,8% - до $2 млрд 275,6 млн, импорт - на 19,3%, до $5 млрд 206 млн.
В десятку основных торговых партнеров Грузии входят: Турция, Россия, Китай, Азербайджан (доля - 7,8%), США, Украина, Армения, Германия, Болгария, Италия.
Торговый оборот республики со странами СНГ вырос на 24,3%, до $2 млрд 578,8 млн (34,5% внешнеторгового оборота), со странами Евросоюза - на 9,2%, до $1 млрд 552 млн (20,7%).
Лавров обсудит с главой МИД Венгрии ситуацию в Карабахе
Президент Алиев прогнозирует увеличение объема торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Южной Кореей
Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана проводят тактико-специальные занятия
В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, растет смертность
Систему VAR внедрят в Азербайджане в 2022 году
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Байден видит проблему афганских талибов в "экзистенциальном кризисе"
Турция, Украина и Северная Македония подключаются к системе COVID-сертификатов ЕС
В День независимости Афганистана талибы объявили о победе над США
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank объявляет 2%-ую скидку на микро- и агро- кредиты!
Клиенты Банка Республика теперь смогут отслеживать свои личные счета на Hesab.az
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог