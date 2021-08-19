В разведсообществе США признали, что верную оценку развития ситуации в Афганистане им сделать не удалось

Представители американского разведсообщества признали, что им не удалось предугадать столь стремительного изменения ситуации в Афганистане, сообщает в четверг The New York Times.

"Разведывательные службы предупреждали об ухудшении ситуации в Афганистане в течение лета, их доклады становились более конкретными в июле, в них говорилось о том, как талибы берут под контроль дороги, ведущие в Кабул, и о том, что группировка извлекла уроки из 1990-х годов. Но высокопоставленные представители администрации признали, что в августе, в дни, предшествующие установлению контроля талибов (над Кабулом) в эти выходные, в разведсообществе не говорили о том, что падение (афганской власти) неминуемо", - пишет NYT.

"Как отмечал президент, все решилось быстрее, чем мы ожидали, в том числе и в разведсообществе", - сообщила газете директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.