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Дальнее зарубежье 19.08.2021 17:38

В День независимости Афганистана талибы объявили о победе над США

Движение "Талибан" в четверг, когда Афганистане празднует День независимости страны, провозгласило победу над США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление талибов.

"Хвала Аллаху, сегодня мы празднуем годовщину независимости от британской оккупации (по итогам третьей англо-афганской войны 1919 года - ИФ), в то время как мы - милостью Бога - и благодаря сопротивлению джихада победили другую мощную и высокомерную силу и заставили ее уйти с чистой земли Афганистана", - говорится в заявлении "Талибана".

Согласно заявлению талибов, народ Афганистана одержал верх "над тремя надменными империями три века подряд", то есть, уточняет CNN, над Великобританией, СССР и США.

По данным CNN, позднее талибы обратились к имамам по всему Афганистану с призывом в ходе пятничных молений убеждать сограждан сотрудничать с грядущим правительством страны.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, США, ПОБЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]