Систему VAR внедрят в Азербайджане в 2022 году

В премьер-лиге Азербайджана по футболу в 2022 году планируется использовать систему VAR (Система видеопомощи арбитрам), сообщает официальный сайт АФФА.
«На заседании Исполкома АФФА в четверг было принято решение приступить к выполнению соответствующих юридических процедур в соответствии с тендерными документами для внедрения системы VAR», - говорится в информации.
В соответствии с этим, систему VAR планируется внедрить после зимнего перерыва сезона 2021/2022.
Э.Шафиев
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