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Спорт 19.08.2021 15:49

Систему VAR внедрят в Азербайджане в 2022 году

В премьер-лиге Азербайджана по футболу в 2022 году планируется использовать систему VAR (Система видеопомощи арбитрам), сообщает официальный сайт АФФА.

«На заседании Исполкома АФФА в четверг было принято решение приступить к выполнению соответствующих юридических процедур в соответствии с тендерными документами для внедрения системы VAR», - говорится в информации.

В соответствии с этим, систему VAR планируется внедрить после зимнего перерыва сезона 2021/2022.

Э.Шафиев

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Тэги: ФУТБОЛ, VAR, ВНЕДРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]