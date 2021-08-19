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Дальнее зарубежье 19.08.2021 16:06

Угроза терроризма для США гораздо выше из Сирии, Восточной Африки, нежели из Афганистана - Байден

Террористические угрозы из Сирии или Восточной Африки являются более серьезными для США, чем из Афганистана, заявил в интервью телеканалу ABC американский президент Джо Байден.

"Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", - сказал он.

"У нас нет (достаточно - ИФ) военных в Сирии, чтобы гарантировать - мы защищены", - продолжил президент.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, ТЕРРОРИЗМ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]