Угроза терроризма для США гораздо выше из Сирии, Восточной Африки, нежели из Афганистана - Байден

Террористические угрозы из Сирии или Восточной Африки являются более серьезными для США, чем из Афганистана, заявил в интервью телеканалу ABC американский президент Джо Байден.

"Существует гораздо более серьезная угроза для США из Сирии. Существует гораздо более серьезная угроза для США из Восточной Африки. Существуют гораздо более серьезные угрозы, исходящие из разных мест, чем из гор Афганистана", - сказал он.

"У нас нет (достаточно - ИФ) военных в Сирии, чтобы гарантировать - мы защищены", - продолжил президент.