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Карабах 19.08.2021 16:38

Лавров обсудит с главой МИД Венгрии ситуацию в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров 24-27 августа посетит Будапешт, Вену и Рим, сообщила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"24 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Будапешт по приглашению министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии. Предполагается продолжить обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений с акцентом на реализацию договоренностей, ранее достигнутых на уровне президента РФ с премьер-министром Венгрии", - сказала она в ходе брифинга.

Кроме того, министры обсудят международную проблематику, обменяются мнениями по вопросам противодействия пандемии коронавирусной инфекции, отношения России с ЕС и НАТО, ситуацию на Украине и в Карабахе.

25-26 августа Лавров посетит с рабочим визитом Вену, где запланирована его беседа с канцлером Австрии, переговоры с главой МИД. Как ожидается, Лавров также посетит штаб-квартиру МАГАТЭ.

"С 26 по 27 августа глава МИД РФ посетит с рабочим визитом Итальянскую Республику. Запланированы переговоры с министром иностранных дел Италии, а также беседы с председателем Совета министров Италии. Предполагается провести обстоятельный обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки дня, включая взаимодействие в "двадцатке", других международных форматах, отношения с ЕС и НАТО, ситуацию на Украине, в Афганистане, в Ливии, Сирии, положение дел в Средиземноморье", - сказала Захарова.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЕВРОПА, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]