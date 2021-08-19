МВФ приостановил доступ Афганистана к своим средствам

Международный валютный фонд (МВФ) приостановил доступ Афганистана к своим ресурсам в связи с неопределенной политической ситуацией в стране после захвата власти в стране движением "Талибан", сообщает Deutsche Welle.
"В настоящее время в международном сообществе существует неопределенность относительно признания правительства в Афганистане, в связи с чем страна не имеет доступа к SDR (специальные права заимствования) или другим ресурсам МВФ", - заявила представительница фонда.
На 23 августа запланировано распределение SDR на сумму $650 млрд среди всех имеющих на это право членов МВФ. Талибы не смогут получить доступ к доле Афганистана, составляющей, по словам бежавшего за границу главы афганского Центрального банка Аджмала Ахмади, $340 млн.
Также будет приостановлена кредитная программа МВФ в размере $370 млн, направленная на стимулирование экономики Афганистана во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
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