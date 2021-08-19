Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9848 RUR   0.023 GBR   2.3325 TRY   0.2005

Цена на нефть

18.08 $/bbl   WTI 65.46 -1.13 Brent 68.23 -0.80

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 19.08.2021 16:43

МВФ приостановил доступ Афганистана к своим средствам

Международный валютный фонд (МВФ) приостановил доступ Афганистана к своим ресурсам в связи с неопределенной политической ситуацией в стране после захвата власти в стране движением "Талибан", сообщает Deutsche Welle.

"В настоящее время в международном сообществе существует неопределенность относительно признания правительства в Афганистане, в связи с чем страна не имеет доступа к SDR (специальные права заимствования) или другим ресурсам МВФ", - заявила представительница фонда.

На 23 августа запланировано распределение SDR на сумму $650 млрд среди всех имеющих на это право членов МВФ. Талибы не смогут получить доступ к доле Афганистана, составляющей, по словам бежавшего за границу главы афганского Центрального банка Аджмала Ахмади, $340 млн.

Также будет приостановлена кредитная программа МВФ в размере $370 млн, направленная на стимулирование экономики Афганистана во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, МВФ, ПОМОЩЬ, БЛОКИРОВКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]