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Финансы 19.08.2021 16:44

ГНС в январе-июле увеличила сбор налогов в госбюджет на 14%

Государственная налоговая служба при министерстве экономики увеличила в январе-июле 2021 года сбор налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 14,2% - до 5 млрд 273,7 млн манатов.

Согласно материалам, распространенным ГНС, план по сбору налогов и пошлин в госбюджет за отчетный период выполнен на 126,2%.

В январе-июле 72,3% сборов пришлась на ненефтегазовый сектор, 27,7% - на нефтегазовый. В частности, поступления по ненефтегазовому сектору составили 3 млрд 813,2 млн манатов (рост на 11,1%), прогноз выполнен на 119,7%. В то же время поступления в госбюджет по нефтегазовому сектору составили 1 млрд 460,5 млн.

По данным ГНС, за январь-июль 2021 года сборы по отчислениям на обязательное соцстрахование составили 2 млрд 218,2 млн манатов (рост на 8,4%), обязательное страхования от безработицы – 76,4 млн манатов (рост на 9,6%). Прогнозы по сборам выполнены на 110,8% и 110,5% соответственно.

ГНС отмечает, что на 1 августа 2021 года число активных налогоплательщиков составляет 643,504 тыс., в том числе плательщиками НДС являются 32,233 тыс.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГНС, БЮДЖЕТ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]