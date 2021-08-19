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ТЭК 19.08.2021 16:47

Запасы товарного газа в Азербайджане на конец I полугодия превысили 17,4 млрд кубометров

Запасы товарного газа в Азербайджане на конец I-го полугодия составили 17 млрд 409,9 млн кубометров.

«Из указанного объема 86,1% запасов товарного газа сформировано за счет добычи, 13,9% - за счет остатка газа с прошлого года (в подземных газохранилищах - ИФ-Аз)», - говорится в данных Госкомитета по статистике.

От общего объема товарного газа в январе-июне 2021 года 35,8% было направлено на внутреннее потребление, 51,7% - на экспорт, 2,8% - пришлись на потери, 9,7% - оставлено в качестве запаса.

По данным Госкомстата, 62,2% потребленного в стране природного газа было потрачено на производственные нужды, 37,8% - реализовано населению.

В отчетный период потребление газа населением Азербайджана составило 2 млрд 360,3 млн кубометров, что на 6,7% превышает показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом 37,2% от данного объема газа потреблено населением в Баку, остальное – в регионах страны.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГАЗ, ЗАПАСЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]