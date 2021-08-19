Запасы товарного газа в Азербайджане на конец I полугодия превысили 17,4 млрд кубометров

Запасы товарного газа в Азербайджане на конец I-го полугодия составили 17 млрд 409,9 млн кубометров.

«Из указанного объема 86,1% запасов товарного газа сформировано за счет добычи, 13,9% - за счет остатка газа с прошлого года (в подземных газохранилищах - ИФ-Аз)», - говорится в данных Госкомитета по статистике.

От общего объема товарного газа в январе-июне 2021 года 35,8% было направлено на внутреннее потребление, 51,7% - на экспорт, 2,8% - пришлись на потери, 9,7% - оставлено в качестве запаса.

По данным Госкомстата, 62,2% потребленного в стране природного газа было потрачено на производственные нужды, 37,8% - реализовано населению.

В отчетный период потребление газа населением Азербайджана составило 2 млрд 360,3 млн кубометров, что на 6,7% превышает показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом 37,2% от данного объема газа потреблено населением в Баку, остальное – в регионах страны.

Н.Аббасова