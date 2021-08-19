НАТО тесно сотрудничает с ЕС по вопросу эвакуации из Афганистана - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о тесном взаимодействии Североатлантического альянса с Европейским союзом по вопросу об эвакуации людей из Афганистана, где к власти пришла радикальная группировка "Талибан".
"Беседовал с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем о ситуации в Афганистане. НАТО продолжает тесно сотрудничать с ЕС и остальным международным сообществом для координации и облегчения эвакуации", - написал Столтенберг в твиттере в четверг.
Ранее он объявил о созыве "внеочередного виртуального совещания министров иностранных дел НАТО" 20 августа с целью "продолжить нашу тесную координацию и обсудить наш общий подход к Афганистану".
В минувший вторник генсек НАТО заявил, что альянс "будет продолжать работать для того, чтобы стабилизировать обстановку в Афганистане, ввиду многих причин, в том числе, чтобы предотвратить потоки беженцев в Европу".
Также во вторник состоялось совещание онлайн глав МИД стран ЕС, после которого высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал к политическому урегулированию в Афганистане путем конструктивных переговоров, основанных на демократии, верховенстве права и конституционном правлении.
"Переговорный процесс между афганским правительством и талибами предоставил наилучший шанс достичь решения, которое гарантировало бы безопасность и мирное сосуществование в Афганистане и в регионе", - говорится в документе.
Вместе с тем на слушаниях в Европарламенте в четверг Боррель заявил, что Евросоюз не должен позволить России и Китаю распространить своё влияние на Афганистан.
"Мы, конечно, не можем позволить китайцам и русским взять контроль над ситуацией в Кабуле", - сказал глава дипломатии ЕС. По его словам, Евросоюзу следует предпринимать дипломатические усилия вместе с союзниками - Великобританией и США.
В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.
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