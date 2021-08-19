Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9848 RUR   0.023 GBR   2.3325 TRY   0.2005

Цена на нефть

18.08 $/bbl   WTI 65.46 -1.13 Brent 68.23 -0.80

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 19.08.2021 20:17

Две трети американцев считают, что США не стоило воевать в Афганистане - опрос

65% жителей США полагают, что война в Афганистане не была целесообразной, свидетельствуют данные опроса агентства Associated Press и Национального центра изучения общественного мнения NORC.

35% респондентов заявили, что война США в Афганистане стоило того, чтобы сражаться, остальные придерживаются противоположной точки зрения.

Такая же картина наблюдалась при опросе американцев о начавшейся в 2003 году военной кампании США в Ираке.

Внешнюю политику президента Джо Байдена в ходе нынешнего опроса одобрили 47% респондентов, его политику в сфере национальной безопасности - 52%.

Примерно половина респондентов выразила серьезную обеспокоенность угрозами для США со стороны экстремистских групп, базирующихся вне американской территории. Порядка двух третей респондентов беспокоят угрозы со стороны экстремистов внутри США.

Опрос проходил 12 - 16 августа, в нем приняли участие 1729 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составила 3,2%.

В настоящее время движение "Талибан", согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙНА, ОПРОС


Похожие новости


В разведсообществе США признали, что верную оценку развития ситуации в Афганистане им сделать не удалось Байден и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане - Белый дом Байден заявил, что оставит в Афганистане американских военных до полной эвакуации всех граждан США В отсеке шасси вылетевшего из Кабула самолета ВВС США нашли человеческие останки США лишают талибов доступа к счетам правительства Афганистана в американских банках Байден и Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]