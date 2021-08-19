В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, растет смертность

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 614 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 380,918 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 4 тыс. 129 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 23 человека (накануне – 20 человек). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 231.
От COVID-19 вылечились 342,256 тыс. человек (+1114 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 33 тыс. 431 человек.
За сутки медики провели 15,786 тыс. тестов на коронавирус против 17,74 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 268,668 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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