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Здравоохранение 19.08.2021 17:36

В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19, растет смертность

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 3 тыс. 614 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 380,918 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 4 тыс. 129 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 23 человека (накануне – 20 человек). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 тыс. 231.

От COVID-19 вылечились 342,256 тыс. человек (+1114 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 33 тыс. 431 человек.

За сутки медики провели 15,786 тыс. тестов на коронавирус против 17,74 тыс. накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 268,668 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]