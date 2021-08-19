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ТЭК 19.08.2021 20:51

Норвегия в июле снизила добычу углеводородов на 1,6%

Норвегия в июле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,6% относительно того же месяца прошлого года - до 2,035 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

В июне, согласно уточненным данным, производство составляло 1,844 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно подскочило на 10,4%.

Добыча природного газа в июле составила 9,67 млрд кубометров (при прогнозе NPD в 9,806 млрд кубометров), увеличившись на 23,1% относительно предыдущего месяца и на 2% - к июлю 2020 года.

Производство нефти в прошлом месяце в среднем равнялось 1,753 млн б/с, что на 5,1% больше июньского объема и на 0,4% выше производства за июль прошлого года. При этом показатель практически совпал с прогнозом NPD, составлявшим 1,752 млн б/с.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-июле, согласно предварительным расчетам, составил около 132,3 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 58,6 млн кубометров пришлось на нефть и 64,7 млн кубометров - на природный газ. Совокупное производство было на 2,6 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период 2020 года.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, НЕФТЬ, ГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]