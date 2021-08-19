Норвегия в июле снизила добычу углеводородов на 1,6%

Норвегия в июле сократила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ на 1,6% относительно того же месяца прошлого года - до 2,035 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
В июне, согласно уточненным данным, производство составляло 1,844 млн б/с. Таким образом, за прошлый месяц оно подскочило на 10,4%.
Добыча природного газа в июле составила 9,67 млрд кубометров (при прогнозе NPD в 9,806 млрд кубометров), увеличившись на 23,1% относительно предыдущего месяца и на 2% - к июлю 2020 года.
Производство нефти в прошлом месяце в среднем равнялось 1,753 млн б/с, что на 5,1% больше июньского объема и на 0,4% выше производства за июль прошлого года. При этом показатель практически совпал с прогнозом NPD, составлявшим 1,752 млн б/с.
Общий объем добычи углеводородов в Норвегии в январе-июле, согласно предварительным расчетам, составил около 132,3 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 58,6 млн кубометров пришлось на нефть и 64,7 млн кубометров - на природный газ. Совокупное производство было на 2,6 млн кубометров н.э. ниже показателя за аналогичный период 2020 года.
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