ЕК начала выплаты странам Евросоюза из фонда восстановления после коронавируса

Европейская комиссия (ЕК) начала в четверг выплаты странам ЕС из союзного фонда восстановления после COVID-19, выделив аванс в 5,1 млрд евро Франции.

"Благодаря этой первой выплате поддержка плана NextGenerationEU ("Следующее поколение ЕС") приобретает конкретное наполнение для Франции, - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. - В рамках своего плана восстановления и устойчивости Франция инвестирует в экономику завтрашнего дня, уделяя особое внимание экологическим и цифровым переходам, а также конкурентоспособности, социальной и территориальной слаженности".

Выплаченный аванс равен 13% финансовых ассигнований, которые Франция должна получить из Фонда восстановления и устойчивости (RRF), создаваемого Брюсселем за счет заимствований на рынках. Франция должна получить в общей сложности 39,4 миллиарда евро в форме грантов в течение всего срока действия своего плана.

Сегодняшние выплаты последовали за успешным проведением первых операций по заимствованию в NextGenerationEU. К концу года ЕК намерена привлечь до 80 млрд евро в виде долгосрочного финансирования, которое будет дополнено краткосрочными законопроектами ЕС, для финансирования первых запланированных выплат государствам-членам в рамках NextGenerationEU.

"Являясь частью NextGenerationEU, Фонд восстановления и устойчивости (RRF) предоставит 723,8 млрд евро (в текущих ценах) для поддержки инвестиций и реформ в государствах-членах, - сообщает ЕК в своем коммюнике. - Французский план - это часть беспрецедентного реагирования ЕС на выход из кризиса COVID-19, способствующего переходу к экологическим и цифровым технологиям и укреплению устойчивости и слаженности наших обществ".

RRF во Франции финансирует инвестиции и реформы, которые, как ожидается, окажут глубокое преобразующее влияние на экономику и общество. Это реконструкция зданий с целью энергоэффективности, производство декарбонизированного водорода, помощь бизнесу в использовании цифровых технологий, цифровизация государственного управления, модернизация больниц и медицинской инфраструктуры, улучшение системы высшего образования.