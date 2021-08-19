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СНГ 19.08.2021 21:15

Узбекистан поможет в эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана

Эвакуацию граждан Швейцарии из Афганистана через территорию Узбекистана обсудили в телефонном разговоре в четверг главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Швейцарии - Абдулазиз Камилов и Игнацио Касис, сообщила в четверг пресс-служба узбекского МИД.

"Отдельное внимание уделено организационным и техническим аспектам эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана через территорию Узбекистана", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что власти страны оказывают содействие гражданам Германии, а также техническому персоналу посольства ФРГ в Кабуле из числа афганских граждан в эвакуации из Афганистана. Ташкент выступает промежуточной точкой эвакуации бундесвера, туда вылетают из Кабула военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых будут вывозить самолеты Lufthansa. По данным ведомства, все эвакуируемые до отправления в Германию будут находится в транзитной зоне аэропорта Ташкента.

По последним данным, через Ташкент эвакуированы уже свыше 900 человек.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ШВЕЙЦАРИЯ, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]