Узбекистан поможет в эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана

Эвакуацию граждан Швейцарии из Афганистана через территорию Узбекистана обсудили в телефонном разговоре в четверг главы внешнеполитических ведомств Узбекистана и Швейцарии - Абдулазиз Камилов и Игнацио Касис, сообщила в четверг пресс-служба узбекского МИД.

"Отдельное внимание уделено организационным и техническим аспектам эвакуации граждан Швейцарии из Афганистана через территорию Узбекистана", - говорится в сообщении.

Ранее МИД Узбекистана сообщал, что власти страны оказывают содействие гражданам Германии, а также техническому персоналу посольства ФРГ в Кабуле из числа афганских граждан в эвакуации из Афганистана. Ташкент выступает промежуточной точкой эвакуации бундесвера, туда вылетают из Кабула военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых будут вывозить самолеты Lufthansa. По данным ведомства, все эвакуируемые до отправления в Германию будут находится в транзитной зоне аэропорта Ташкента.

По последним данным, через Ташкент эвакуированы уже свыше 900 человек.