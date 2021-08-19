"Газпром нефть" сохранила план по капвложениям на 2021 год, сообщил на телефонной конференции для инвесторов заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Газпром нефть" Алексей Янкевич.
Янкевич подтвердил план капиталовложений 2021 года на уровне "450 млрд рублей - плюс/минус". В 2022 году инвестиции будут не ниже, чем в 2021, добавил он.
"Наши первоначальные ориентиры по инвестициям сохраняются, несмотря на такое снижение от полугодия к полугодию, которое в большей степени является следствием той оптимизации, которая была сделала еще в прошлом году", - заявил CFO.
"Сумма инвестиций за первое полугодие 2021 года к прошлом угоду снизилась в соответствии с той оптимизационной работой, которую мы начали в ответ на кризис пандемии. Мы достаточно гибко управляем нашим инвестиционным портфелем. Сейчас у нас появляются возможности как финансовые, так и с точки зрения объемов - появляются дополнительные рыночные ниши с точки зрения объема добычи, и появляется возможность реализовать дополнительные проекты", - заметил он.
"Если смотреть на квартальную динамику, инвестиции во втором квартале по сравнению первым выросли. И забегая вперед, - наверное, примерно такой динамики нужно ждать и в третьем квартале", - добавил Янкевич.
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