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ТЭК 19.08.2021 21:30

"Газпром нефть" сохранила план по капвложениям на 2021г, в III кв. будет рост ко II кв.

"Газпром нефть" сохранила план по капвложениям на 2021 год, сообщил на телефонной конференции для инвесторов заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Газпром нефть" Алексей Янкевич.

Янкевич подтвердил план капиталовложений 2021 года на уровне "450 млрд рублей - плюс/минус". В 2022 году инвестиции будут не ниже, чем в 2021, добавил он.

"Наши первоначальные ориентиры по инвестициям сохраняются, несмотря на такое снижение от полугодия к полугодию, которое в большей степени является следствием той оптимизации, которая была сделала еще в прошлом году", - заявил CFO.

"Сумма инвестиций за первое полугодие 2021 года к прошлом угоду снизилась в соответствии с той оптимизационной работой, которую мы начали в ответ на кризис пандемии. Мы достаточно гибко управляем нашим инвестиционным портфелем. Сейчас у нас появляются возможности как финансовые, так и с точки зрения объемов - появляются дополнительные рыночные ниши с точки зрения объема добычи, и появляется возможность реализовать дополнительные проекты", - заметил он.

"Если смотреть на квартальную динамику, инвестиции во втором квартале по сравнению первым выросли. И забегая вперед, - наверное, примерно такой динамики нужно ждать и в третьем квартале", - добавил Янкевич.

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]