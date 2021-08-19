Военные США не намерены расширять контролируемую в районе аэропорта Кабула территорию - Пентагон

США намереваются продолжать осуществлять контроль над аэропортом в Кабуле и над периметром вокруг него и не планируют расширять контролируемую территорию, заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Наша задача - контролировать аэропорт и периметр вокруг него, и этим мы занимаемся. У нас нет планов расширять контролируемую территорию", - заявил Кирби.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.