Военные США не намерены расширять контролируемую в районе аэропорта Кабула территорию - Пентагон

США намереваются продолжать осуществлять контроль над аэропортом в Кабуле и над периметром вокруг него и не планируют расширять контролируемую территорию, заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.
"Наша задача - контролировать аэропорт и периметр вокруг него, и этим мы занимаемся. У нас нет планов расширять контролируемую территорию", - заявил Кирби.
Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.
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