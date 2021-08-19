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Дальнее зарубежье 19.08.2021 19:50

Военные США не намерены расширять контролируемую в районе аэропорта Кабула территорию - Пентагон

США намереваются продолжать осуществлять контроль над аэропортом в Кабуле и над периметром вокруг него и не планируют расширять контролируемую территорию, заявил в четверг на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби.

"Наша задача - контролировать аэропорт и периметр вокруг него, и этим мы занимаемся. У нас нет планов расширять контролируемую территорию", - заявил Кирби.

Ранее в августе движение "Талибан" взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, в том числе Кабул. В этой ситуации многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, АЭРОПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]