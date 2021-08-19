Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9848 RUR   0.023 GBR   2.3325 TRY   0.2005

Цена на нефть

18.08 $/bbl   WTI 65.46 -1.13 Brent 68.23 -0.80

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 19.08.2021 20:08

Вопрос исключения "Талибана" из списков запрещённых организаций будет зависеть от реальных действий талибов - МИД РФ

Вопрос исключения "Талибана" из списков террористов будет зависеть от реальных шагов и действий талибов, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, которую (они -ИФ) проводят. Он, наверное, не решается в теории, он решается из практики. (...) Все будет меряться исходя из реальных действий. Мы фиксируем заявления, которые делаются", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ


Похожие новости


Приход талибов к власти - реальность, которую придется учитывать при выстраивании дальнейших взаимоотношений с Афганистаном - МИД РФ Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию в Афганистане в условиях происходящей смены режима - МИД РФ Россия планирует провести контакты с главой политического офиса "Талибана" Барадаром в Дохе - МИД РФ МИД Азербайджана выразил соболезнования России в связи с крушением вертолета на Камчатке Неучастие Ирана тормозит решение афганской проблемы - дипломат РФ Переговоры по ядерной сделке возобновятся после инаугурации президента Ирана - постпред РФ в Вене

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]