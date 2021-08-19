Вопрос исключения "Талибана" из списков террористов будет зависеть от реальных шагов и действий талибов, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики, которую (они -ИФ) проводят. Он, наверное, не решается в теории, он решается из практики. (...) Все будет меряться исходя из реальных действий. Мы фиксируем заявления, которые делаются", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".