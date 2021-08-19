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ТЭК 19.08.2021 21:02

Добыча углеводородов "Газпром нефти" в 2021г превысит показатель 2019г

Добыча углеводородов "Газпром нефти"в 2021 году превысит докризисный уровень, заявил CFO компании Алексей Янкевич в ходе телеконференции.

Добыча нефти, конденсата и ЖУВ "Газпром нефти" с долей в добыче совместных предприятий в 2019 году составила 63,3 млн тонн, в 2020 - 60,52 млн тонн.

Янкевич не стал называть конкретных цифр. Он сказал, что во втором полугодии компания увеличит добычу по сравнению с первым полугодием, отметив, что в "Газпром нефти" намерены полностью реализовать потенциал наращивания добычи, который Россия имеет в рамках сделки ОПЕК+ по своей квоте.

"Мы ожидаем во втором полугодии рост относительно первого, и соответственно мы планируем в 2021 году выйти на уровень выше докризисного, уровень выше 2019 года. Точную цифру не буду назвать, интригу пока сохраним. Но мы точно превысим докризисный уровень 2019 года", - сказал он.

"Но мы в целом собираемся полностью утилизировать и использовать ту возможность в рамках дополнительной квоты по добыче, которую предоставили Российской Федерации - 100 тыс. баррелей в сутки в месяц до конца года. У нас такая возможность существует. В зависимости от этого будем двигаться, если будут еще какие-то дополнительные возможности появляться, то будем ими пользоваться", - добавил Янкевич.

Он добавил, что "по новым месторождениям Жагрина или по Тазовскому у нас есть возможность по сути кратного увеличения добычи в следующем году по отношению к текущему году".

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]