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Дальнее зарубежье 19.08.2021 20:42

Талибы разыскивают помогавших американским и британским силам афганцев

Боевики движения "Талибан" активизировали розыск тех, кто оказывал помощь американским и британским силам в Афганистане, сообщает газета The New York Times со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ ООН.

По данным газеты, у талибов имеется список лиц, которые они разыскиваются для "допроса и наказаний".

Издание отмечает, что боевики "арестовывают и/или угрожают убийством или арестом членов семей определенных лиц, если они сами не сдадутся "Талибану".

Между тем, ранее представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что все афганцы, которые сотрудничали в Афганистане с США и их союзниками, будут амнистированы, призвал их не покидать страну.

В настоящее время движение "Талибан" (террористическая организация), согласно сообщениям СМИ, установило контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, РОЗЫСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]