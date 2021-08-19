На карибское побережье Мексики в четверг обрушился ураган "Грейс", отменены несколько авиарейсов, сообщают западные и местные СМИ.
"Отели в Тулуме (город в Мексике - ИФ) были эвакуированы, туристов перевезли в гостиничные убежища", - заявил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин.
В среду ураган приблизился к побережью Мексики, из-за чего более 100 авиарейсов в крупном курортном городе Канкун были отменены, а туристов попросили покинуть отели и переместиться в убежища. Также были эвакуированы 125 человек, проживающих в малонаселенном районе, который принял на себя основную тяжесть урагана.
Движение между материковой частью и близлежащими островами было приостановлено, а порты - закрыты. Примерно 150 тыс. человек остались без электричества.
Ожидается, что после того, как ураган пересечет полуостров Юкатан, он пройдет к юго-западу от Мексиканского залива, после чего обрушится на восточные штаты Веракрус и Тамаулипас. Предположительно, это может случиться в пятницу вечером или в субботу утром.
Ураган "Грейс" был признан ураганом первой категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона. Обычно такие ураганы не причиняют значительного структурного ущерба, но могут сваливать шаткие дома и ломать слабые деревья.
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