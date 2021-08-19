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Происшествия 19.08.2021 20:42

Ураган "Грейс" обрушился на карибское побережье Мексики

На карибское побережье Мексики в четверг обрушился ураган "Грейс", отменены несколько авиарейсов, сообщают западные и местные СМИ.

"Отели в Тулуме (город в Мексике - ИФ) были эвакуированы, туристов перевезли в гостиничные убежища", - заявил губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин.

В среду ураган приблизился к побережью Мексики, из-за чего более 100 авиарейсов в крупном курортном городе Канкун были отменены, а туристов попросили покинуть отели и переместиться в убежища. Также были эвакуированы 125 человек, проживающих в малонаселенном районе, который принял на себя основную тяжесть урагана.

Движение между материковой частью и близлежащими островами было приостановлено, а порты - закрыты. Примерно 150 тыс. человек остались без электричества.

Ожидается, что после того, как ураган пересечет полуостров Юкатан, он пройдет к юго-западу от Мексиканского залива, после чего обрушится на восточные штаты Веракрус и Тамаулипас. Предположительно, это может случиться в пятницу вечером или в субботу утром.

Ураган "Грейс" был признан ураганом первой категории по шкале ураганов Саффира - Симпсона. Обычно такие ураганы не причиняют значительного структурного ущерба, но могут сваливать шаткие дома и ломать слабые деревья.

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Тэги: МЕКСИКА, УРАГАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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