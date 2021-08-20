CEO Johnson & Johnson переместится на пост главы совета директоров

Алекс Горски покинет пост главного исполнительного директора американской Johnson & Johnson, крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья, сообщила компания.

Теперь он станет председателем совета директоров J&J. Горски исполнял обязанности CEO с 2012 года.

В своем заявлении по поводу нового назначения 61-летний Горски отметил, что оно происходит в нужное для него время, так как он планирует сосредоточиться на семье и собственном здоровье.

Новым главным исполнительным директором компании станет 59-летний Хоакин Дуато, занимавший пост вице-президента исполнительного комитета. Дуато работает в J&J на протяжении более 30 лет.

Изменения вступят в силу с 3 января 2022 года, отмечается в пресс-релизе.

Акции J&J прибавили в цене 0,8% по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 13,5%.