CEO Johnson & Johnson переместится на пост главы совета директоров

Алекс Горски покинет пост главного исполнительного директора американской Johnson & Johnson, крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья, сообщила компания.
Теперь он станет председателем совета директоров J&J. Горски исполнял обязанности CEO с 2012 года.
В своем заявлении по поводу нового назначения 61-летний Горски отметил, что оно происходит в нужное для него время, так как он планирует сосредоточиться на семье и собственном здоровье.
Новым главным исполнительным директором компании станет 59-летний Хоакин Дуато, занимавший пост вице-президента исполнительного комитета. Дуато работает в J&J на протяжении более 30 лет.
Изменения вступят в силу с 3 января 2022 года, отмечается в пресс-релизе.
Акции J&J прибавили в цене 0,8% по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 13,5%.
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