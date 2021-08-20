Казахстан не признает движение "Талибан", необходимым условием для начала диалога с ним станет соблюдение всех положений заявления Совета безопасности ООН по Афганистану, сообщил заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин.
"Талибан" мы не признали, как известно, МИД сделал заявление. Мы продолжаем внимательно следить за развитием в этой стране. Мы поддерживаем заявление Совета безопасности ООН о необходимости создания инклюзивного правительства, уважения прав национальных меньшинств и женщин, международного законодательства. Выполнение этих положений должно стать необходимым условием для начала диалога с новым правительством Афганистана", - сказал Рахметуллин в пятницу на пресс-конференции.
"Сейчас все страны находятся в состоянии наблюдения, насколько действия "Талибана" будут соответствовать их заявлениям, и насколько эта страна договороспособная. Необходимо признать, что "Талибан" в Кабуле, и нам с эти работать и осуществлять дальнейшее сотрудничество", - заявил дипломат.
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