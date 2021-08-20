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Дальнее зарубежье 20.08.2021 14:35

Сотрудники ООН вернутся в Афганистан, как только позволит ситуация - глава миссии UNAMA

ООН попытается установить отношения с представителями движения "Талибан", чтобы продолжить работу в Афганистане, сообщила глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс.

"Агентство ООН, UNAMA продолжает свою работу по установлению отношений с лидерами "Талибана" для того, чтобы продолжать предоставлять жизненно важные услуги населению. Ряд их лидеров все еще находятся в разных странах мира", - сказала Дебора Лайонс на брифинге в пятницу.

"Если ситуация позволит, наш международный персонал будет работать между Кабулом и Алматы. Мы вернемся в Афганистан, как только позволит ситуация, и мы будем продолжать предоставлять жизненно важные услуги гражданам Афганистана", - добавила она.

Ранее сообщалось, что в Алматы временно передислоцированы миссия по содействию Афганистану (UNAMA) и ряд других агентств ООН, аккредитованных в Афганистане.

По данным МИД Казахстана, в передислоцированном из Афганистана в Алматы офисе ООН будут работать порядка 100 сотрудников, которые сформируют временный удаленный офис UNAMA.

"Пока планируется на полгода и, возможно, будет продлено в зависимости от развития ситуации в Афганистане", - сообщил в пятницу заместитель министра иностранных дел Казахстан Акан Рахметуллин.

18 августа первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ООН, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]