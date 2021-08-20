В Азербайджане расходы на соцвыплаты населению за 7 месяцев составили 3,5 млрд манатов – Минтруд

В Азербайджане в январе-июле 2021 года объем соцвыплат населению составил 3,5 млрд манатов, говорится в информации Минтруда.
«В январе-июле текущего года выплаты пенсий, компенсаций, пособий, адресной социальной помощи составили 3,5 млрд манатов, что на 4,4% (148,8 млн манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года», - отмечается в информации.
Согласно данным министерства, сохраняется динамика роста социальных выплат населению.
Х.Насирзаде
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