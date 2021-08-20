В Азербайджане в 2021г собрано свыше 3 млн т зерновых

Сбор урожая зерновых в Азербайджане на 17 августа составил 3 млн 57,1 тыс. тонн, урожайность составляет 31,8 центнера с гектара, сообщает Госкомстат.
По данным, опубликованным на сайте Госкомстата, зерновые собраны с 960,4 тыс. га, что составляет 97,7% от общей площади посевных под злаковые.
Госкомстат отмечает, что на 17 августа собрано 3 млн 57,1 тыс. тонн продукции, в том числе, собрано 1 млн 855,4 тыс. тонн пшеницы, 1 млн 146,6 тыс. тонн ячменя, 25,1 тыс. тонн – прочих зерновых, подчеркивает «Интерфакс-Азербайджан».
В Шекинском районе собрано 199,9 тыс. тонн зерновых, в Джалилабадском – 176,6 тыс. тонн, Кюрдамирском – 128 тыс. тонн, Нефтчалинском – 123,8 тыс. тонн, Физулинском – 118 тыс. тонн, Агсуинском - 113,7 тыс. тонн, Агджабединском – 105,5 тыс. тонн, в Нахчыванской автономной республике - 118 тыс. тонн.
"Сбор урожая зерновых уже завершен в 28 районах страны, а также в Нахчыванской автономной республике", - подчеркивает статистическое ведомство.
По данным статистики, в Бардинском районе урожайность составила 44 центнера с гектара, Сабирабадском – 41,9 центнера, Тертерском – 40,9 центнера, Саатлинском – 40,8 центнера, Агдамском - 40,2 центнера, Сальянском - 39,9 центнера, Имишлинском - 39,3 центнера, Агджабединском - 39,3 центнера, Самухском – 37,4 центнера, Товузском - 37,2 центнера.
Б.Рустамбеков
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