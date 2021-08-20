ИВ Гусара направит около 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог

Исполнительная власть Гусарского района направит почти 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог и тротуаров.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные сайта www.tender.gov.az, с этой целью подписан контракт с ООО «SABRAN-D».

Сумма контракта – 469, 857 тыс. манатов.

Э.Шафиев