ИВ Гусара направит около 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог

Исполнительная власть Гусарского района направит почти 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог и тротуаров.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на данные сайта www.tender.gov.az, с этой целью подписан контракт с ООО «SABRAN-D».
Сумма контракта – 469, 857 тыс. манатов.
Э.Шафиев
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