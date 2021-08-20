Германия направит в Афганистан вертолеты для эвакуации людей из труднодоступных мест

Германия проведет эвакуацию людей из труднодоступных мест в Афганистане на вертолетах, которые будут специально доставлены в эту страну, сообщил в пятницу официальный представитель минобороны ФРГ Арне Коллац.
"Будут направлены два вертолета", - сказал Коллац журналистам в Берлине.
Вертолеты будут направлены уже в пятницу на военно-транспортных самолетах бундесвера A400M.
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