Германия направит в Афганистан вертолеты для эвакуации людей из труднодоступных мест

Германия проведет эвакуацию людей из труднодоступных мест в Афганистане на вертолетах, которые будут специально доставлены в эту страну, сообщил в пятницу официальный представитель минобороны ФРГ Арне Коллац.

"Будут направлены два вертолета", - сказал Коллац журналистам в Берлине.

Вертолеты будут направлены уже в пятницу на военно-транспортных самолетах бундесвера A400M.