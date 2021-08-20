ИГ после захвата Афганистана талибами могут стать более серьезной угрозой для Запада - экс-глава британской контрразведки

Террористическая группировка ИГ может превратиться в более значимую угрозу для Запада после перехода значительной части Афганистана под контроль движения "Талибан", заявил бывший глава британской контрразведки MI5 Джонатан Эванс.

"Уже есть сообщения, что элементы ИГ имеются в Афганистане, и если они получат возможность присвоить себе инфраструктуру и тренироваться, тогда они будут представлять более серьезную опасность для Запада", - приводит его слова газета The Guardian.

Эванс отметил, что провал западных держав в Афганистане также грозит оказать стимулирующий эффект на экстремистов, которые станут действовать активнее через свои сети, до сих пор существующие в Британии и других странах Запада.

По словам Эванса, Великобритании следует оставить за собой право вмешаться в ситуацию в Афганистане, но скорее ограничиться силами специальных операций. При этом экс-глава MI5 заявил, что британскому правительству следует по возможности искать способы взаимодействовать с "Талибаном".