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Дальнее зарубежье 20.08.2021 15:30

ИГ после захвата Афганистана талибами могут стать более серьезной угрозой для Запада - экс-глава британской контрразведки

Террористическая группировка ИГ может превратиться в более значимую угрозу для Запада после перехода значительной части Афганистана под контроль движения "Талибан", заявил бывший глава британской контрразведки MI5 Джонатан Эванс.

"Уже есть сообщения, что элементы ИГ имеются в Афганистане, и если они получат возможность присвоить себе инфраструктуру и тренироваться, тогда они будут представлять более серьезную опасность для Запада", - приводит его слова газета The Guardian.

Эванс отметил, что провал западных держав в Афганистане также грозит оказать стимулирующий эффект на экстремистов, которые станут действовать активнее через свои сети, до сих пор существующие в Британии и других странах Запада.

По словам Эванса, Великобритании следует оставить за собой право вмешаться в ситуацию в Афганистане, но скорее ограничиться силами специальных операций. При этом экс-глава MI5 заявил, что британскому правительству следует по возможности искать способы взаимодействовать с "Талибаном".

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АФГАНИСТАН, ИГ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]