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Бизнес и законодательство 20.08.2021 14:57

Tesla работает над созданием робота, который сможет заменить людей в выполнении монотонной работы

Tesla Inc. планирует создать робота-гуманоида, который сможет выполнять однообразную работу вместо людей, заявил глава компании Илон Маск в ходе Дня искусственного интеллекта Tesla.

По словам Маска, уже в следующем году может быть готов прототип робота, который избавит людей от выполнения "опасных, монотонных и скучных" действий, например, от необходимости наклоняться, чтобы поднять что либо, или ходить в магазин за продуктами.

"Фактически в будущем люди смогут выбирать, делать физическую работу или нет", - сказал Маск.

Робот Tesla Bot, рост которого составит порядка 173 см, а масса - 57 кг, сможет поднимать 68 кг веса. Он будет основан на тех же технологиях, которые Tesla использует в своих автомобилях.

Применение таких роботов может полностью изменить экономику, устранив проблемы с рабочей силой, считает Маск.

Представляя Tesla Bot, Маск вышел на сцену вместе с человеком, одетым роботом, пишет The Wall Street Journal. Маск часто использует какие-нибудь приемы, чтобы привлечь внимание к продуктам Tesla, однако далеко не всегда его планы и прогнозы сбываются.

Акции Tesla прибавляют в цене 0,5% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость опустилась на 4,6%.

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Тэги: США, TESLA, РОБОТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]