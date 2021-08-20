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Туризм 20.08.2021 15:43

Почти 70% гостиниц Египта возобновили прием иностранных туристов

Большинство отелей Египта получили сертификат санитарной безопасности и открылись для иностранных и внутренних туристов, сообщил журналистам в пятницу посол республики в РФ Ихаб Талаат Наср.

"Мы также разработали специальный знак здоровья, который присваивается гостиницам. Только те объекты размещения, которые получили этот отличительный знак, могут принимать туристов. Сейчас в Египте 800 из 1200 гостиниц имеют право принимать туристов. Они соответствуют всем параметрам. Остальные объекты мы инспектируем, и если какая-то гостиница не выполняет наши требования, то мы лишаем ее возможности принимать гостей", - рассказал он на пресс-конференции.

Посол отметил, что предпринимаемые меры предосторожности распространяются как на гостиницы на суше, так и на плавучие отели, которых много на Ниле. Количество постояльцев, которое могут принимать гостиницы, ограничено. "Мы начали с 50% загрузки и сейчас немножко повысили эту цифру, однако плавучие отели загружаются все еще лишь наполовину", - сказал посол.

"Начиная с апреля 2021 года была проведена вакцинация всех работников сектора обслуживания. И 100% наших сотрудников гостиниц и сферы обслуживания прошли полный курс вакцинации два месяца тому назад. Что касается населения, то в Египте доля вакцинированных колеблется от 50% до 60%", - пояснил Наср.

Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации "Спутником V" (на английском языке), содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет.

РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка.

С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, ТУРИЗМ, ГОСТИНИЦЫ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]