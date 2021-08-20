Почти 70% гостиниц Египта возобновили прием иностранных туристов

Большинство отелей Египта получили сертификат санитарной безопасности и открылись для иностранных и внутренних туристов, сообщил журналистам в пятницу посол республики в РФ Ихаб Талаат Наср.
"Мы также разработали специальный знак здоровья, который присваивается гостиницам. Только те объекты размещения, которые получили этот отличительный знак, могут принимать туристов. Сейчас в Египте 800 из 1200 гостиниц имеют право принимать туристов. Они соответствуют всем параметрам. Остальные объекты мы инспектируем, и если какая-то гостиница не выполняет наши требования, то мы лишаем ее возможности принимать гостей", - рассказал он на пресс-конференции.
Посол отметил, что предпринимаемые меры предосторожности распространяются как на гостиницы на суше, так и на плавучие отели, которых много на Ниле. Количество постояльцев, которое могут принимать гостиницы, ограничено. "Мы начали с 50% загрузки и сейчас немножко повысили эту цифру, однако плавучие отели загружаются все еще лишь наполовину", - сказал посол.
"Начиная с апреля 2021 года была проведена вакцинация всех работников сектора обслуживания. И 100% наших сотрудников гостиниц и сферы обслуживания прошли полный курс вакцинации два месяца тому назад. Что касается населения, то в Египте доля вакцинированных колеблется от 50% до 60%", - пояснил Наср.
Для посещения Египта российским туристам нужно либо предоставить сертификат о полной вакцинации "Спутником V" (на английском языке), содержащий QR-код, въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет.
РФ с 9 августа разрешила возобновить регулярные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, которые были под запретом почти шесть лет. Право выполнять их с частотой пять раз в неделю получила только "Россия", что вызвало недовольство других участников рынка.
С 27 августа по решению правительственного оперштаба число рейсов из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет увеличено до 15 в неделю. Кроме того, по одному рейсу в неделю на оба курорта Египта можно будет выполнять из регионов.
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