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Социум 20.08.2021 15:13

В Азербайджане за первое полугодие совершено 322 суицида

В Азербайджане за первое полугодие 2021 года зафиксировано 322 случая суицида.

Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

Согласно статистике, это на 30 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (292 суицида).

Всего в 2020 году в стране было зарегистрировано 597 самоубийств.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: СУИЦИДЫ, СТАТИСТИКА, ГЕНПРОКУРАТУРА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]