В Азербайджане за первое полугодие совершено 322 суицида

В Азербайджане за первое полугодие 2021 года зафиксировано 322 случая суицида.
Об этом сообщила Генпрокуратура Азербайджана.
Согласно статистике, это на 30 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года (292 суицида).
Всего в 2020 году в стране было зарегистрировано 597 самоубийств.
Э.Шафиев
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