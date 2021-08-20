Власти Азербайджана планируют создать Фонд энергоэффективности

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон «Об использование энергоресурсов и энергетической энергоэффективности».

Закон вступает в силу с 1 июля 2022 года.

Согласно закону, опубликованному в пятницу в официальной печати, в целях повышения эффективности использования энергоресурсов в Азербайджане предусматривается установка умных счетчиков, определяющих объем потребляемой энергии и ее стоимость, установку счетчиков в сфере отопления и потребления газа.

Кроме этого, документ предусматривает паспортизацию зданий по энергоэффективности, проведение энергетического аудита, в том числе обязательного аудита раз в три года.

Также законом предусмотрено создание «Фонда энергоэффективности». Средства Фонда будут формироваться за счет: отчислений с тарифов от продажи энергоресурсов; кредитов, грантов, добровольных пожертвований со стороны юридических и физических лиц; поступлений со стороны международных организаций и прочих доноров; доходов от управления средствами Фонда и других источников, не запрещенных законодательством Азербайджана.

Президент Азербайджана также подписал указ о применении данного закона.

Согласно указу, кабинет министров поручено в шестимесячный срок подготовить и представить президенту Азербайджана предложения о создании Фонда энергоэффективности на основе предложений министерства энергетики.

Правительству также поручено в течение 9 месяцев подготовить и представить президенту страны: проект порядка формирования и использования средств Фонда энергоэффективности; проект правил об осуществлении госконтроля в области эффективного использования энергоресурсов и энергоэффективности.

Кроме этого, Кабмину в течение пяти месяцев поручено подготовить и представить президенту предложения об увеличении штата Аппарата Минэнерго для обеспечения реализации мер, предусмотренных данным законом.

Б.Рустамбеков, Н.Аббасова