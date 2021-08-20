Глобальный дефицит полупроводников приведет к сокращению выпуска автомобилей на 7,1 млн единиц

Глобальный дефицит полупроводников приведет к сокращению выпуска автомобилей на 6,3-7,1 млн единиц в этом году, а перебои в цепочках поставок, вызванные пандемией COVID-19, также скажутся на индустрии в следующем году, сообщает IHS Markit.
Только в третьем квартале 2021 года аналитики прогнозируют сокращение выпуска автомобилей на 2,1 млн единиц.
Для сравнения: всего в мире в 2020 году, по данным Международной организации производителей автомобилей (OICA), было выпущено около 78 млн автомобилей, что на 16% меньше докризисного 2019 года.
Нынешняя нехватка полупроводников продлится по меньшей мере до второго квартала 2022 года, когда индустрия потенциально сможет начать восстанавливаться, говорится в докладе IHS Markit, опубликованном в четверг.
"Ситуация по-прежнему остается проблематичной. Мы также предвидим дополнительные сложности в связи с ограничительными мерами из-за роста заболеваемости COVID-19 в Малайзии, где ведется сборка чипов [из полупроводников] и тестирование", - отметили аналитики IHS Марк Фулторп и Фил Амсруд в докладе.
Рост заболеваемости и медленные темпы вакцинации в странах Юго-Восточной Азии повлекли закрытие заводов, на которых производятся все виды полупроводников.
Это напрямую отражается на автопроизводителях. Так, в среду американская Ford Motor (SPB: F) Co. сообщила об остановке на следующей неделе производства пикапа F-150 на заводе в Канзасе, штат Миссури, из-за дефицита компонентов, вызванного нехваткой полупроводников.
В четверг японский автоконцерн Toyota объявил о сокращении производства автомобилей на своих заводах в Японии на 40% в сентябре. Toyota не уточнила, произойдет ли остановка производства в других странах.
Ранее американская General Motors (SPB: GM) заявила о продлении остановки выпуска автомобилей на своих заводах в Северной Америке. Компания корректирует планы производства в США, Мексике и Канаде "из-за ограничений в поставках полупроводников с международных рынков из-за трудностей, испытываемых ввиду пандемии COVID-19", сообщается в пресс-релизе. Среди моделей, временно снятых с производства, - Cadillac XT5, GMC Acadia и Chevrolet Blazer.
Кроме того, китайский автопроизводитель Geely предупредил на этой неделе о продолжающейся "неопределенности" в отношении производства из-за дефицита чипов. Британский холдинг Jaguar Land Rover в прошлом месяце вдвое снизил прогноз продаж по той же причине.
Через территорию Узбекистана из Афганистана эвакуировано почти 2 тыс. иностранцев - МИД Узбекистана
Столтенберг выразил благодарность Азербайджану за важную роль в обеспечении безопасности аэропорта Кабула
Называть успешной операцию США в Афганистане нельзя, но не в наших правилах топтаться на неудачах Вашингтона - Путин
Дети стали чаще заболевать COVID-19 - Мурашко
В Азербайджане населению введено свыше 6 млн доз вакцин от COVID-19
В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19, скончался 21 человек
ИВ Гусара направит около 470 тыс. манатов на ремонт городских дорог
В Гобустане до конца 2021 года планируют заложить новый парк отдыха
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
США эвакуировали из Афганистана 5,7 тыс. человек за четверг - Байден
Байден: союзники после событий в Афганистане не ставят под сомнение авторитет США
Первый замгоссекретаря США обсудила ситуацию в Афганистане с главой МИД Узбекистана - госдеп
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
«Нар» продолжает поддержку крупнейшей библиотеке аудиокниг на азербайджанском языке
ВТБ повысил доходность по вкладу «Выгодный» до 10% годовых
AccessBank объявляет 2%-ую скидку на микро- и агро- кредиты!
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог