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Финансы 20.08.2021 20:18

Банки Узбекистана могут в 2022г разместить евробонды в нацвалюте на $470 млн

Узбекские банки планируют в 2022 году разместить на зарубежных рынках еврооблигации в национальной валюте на сумму $470 млн в эквиваленте, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями в пятницу.

"В следующем году банки выпустят на международных финансовых рынках еврооблигации в национальной валюте на сумму 5 трлн сумов ($470 млн). Мы также создадим широкие возможности для крупных иностранных банков с современными технологиями, готовых работать на узбекском рынке", - сказал он.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

По мнению президента, заимствования на международных рынках создадут благоприятные условия для предпринимателей и здоровую конкуренцию в банковской системе.

К настоящему времени на рынке еврооблигаций дебютировали три узбекских банка. Узпромстройбанк в ноябре 2019 года разместил 5-летние евробонды на $300 млн со ставкой купона 5,75%, в октябре 2020 года Узнацбанк разместил заем аналогичного объема со ставкой 4,85%, а еще через месяц Ипотека-банк разместил 5-летние евробонды на $300 млн со ставкой - 5,5%.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, БАНКИ, ЕВРООБЛИГАЦИИ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]