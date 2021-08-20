Банки Узбекистана могут в 2022г разместить евробонды в нацвалюте на $470 млн

Узбекские банки планируют в 2022 году разместить на зарубежных рынках еврооблигации в национальной валюте на сумму $470 млн в эквиваленте, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с предпринимателями в пятницу.

"В следующем году банки выпустят на международных финансовых рынках еврооблигации в национальной валюте на сумму 5 трлн сумов ($470 млн). Мы также создадим широкие возможности для крупных иностранных банков с современными технологиями, готовых работать на узбекском рынке", - сказал он.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

По мнению президента, заимствования на международных рынках создадут благоприятные условия для предпринимателей и здоровую конкуренцию в банковской системе.

К настоящему времени на рынке еврооблигаций дебютировали три узбекских банка. Узпромстройбанк в ноябре 2019 года разместил 5-летние евробонды на $300 млн со ставкой купона 5,75%, в октябре 2020 года Узнацбанк разместил заем аналогичного объема со ставкой 4,85%, а еще через месяц Ипотека-банк разместил 5-летние евробонды на $300 млн со ставкой - 5,5%.