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Дальнее зарубежье 20.08.2021 20:31

В НАТО проанализируют, "что пошло не так" в Афганистане - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инициирует расследование, цель которого - выяснить, в чем альянс преуспел в Афганистане за 20 лет, а в чем - нет.

"Нам нужно честно и внимательно изучить, что пошло не так, равно как и то, в чем мы добились успеха", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров глав МИД стран НАТО.

Столтенберг пояснил, что намерен инициировать подобное расследование как можно быстрее.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, АФГАНИСТАН, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]