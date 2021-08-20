Путин: будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей

Перспективы транзита газа через Украину после 2024 года (когда завершается текущий контракт) зависят от европейских покупателей - с учетом технического состояния и экологических характеристик украинского маршрута, заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он напомнил, что Меркель "всегда придерживалась этой позиции о продолжении транзита газа через Украину после 2024 года".

"Я заверил, что мы полностью исполним все обязательства по транзитному договору даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос германского журналиста.

Президент отметил, что "Северный поток 2" - это не политический процесс, это "заблуждение". "Он на 2 тыс. км короче, чем украинский транзит, и этот более экологически чистый проект в пять раз сокращает выбросы в атмосферу. И это намного дешевле, чем через Украину. Но мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой сроки и в каком объеме, а для этого должны понять от европейских партнеров, сколько они готовы закупать. А с учетом зеленой повестки, которая осуществляется в Европе, - будут ли у нас закупать газ и сколько. В любом случае, это вопрос коммерческого характера, учитывая техническое состояние", - сказал Путин.

По мнению президента, перспективы украинского транзита также связаны с ростом потребления газа в южной Европе.

"Объемы потребления растут, и, надеюсь, так будет и дальше. Более надежного источника, чем российский газ у европейских и немецких потребителей нет", - добавил он.