Через территорию Узбекистана из Афганистана эвакуировано почти 2 тыс. иностранцев - МИД Узбекистана

Через Узбекистан из Афганистана эвакуировано около 2 тысяч иностранцев, сообщил в пятницу МИД Узбекистана.

"В настоящее время через территорию Узбекистана эвакуировано из Афганистана 1982 граждан зарубежных государств", - сообщила пресс-служба МИД.

В сообщении уточняется, что Узбекистан сотрудничает с десятью государствами в вопросах эвакуации их граждан из Афганистана.

"В связи с сохраняющейся сложной обстановкой в соседнем Афганистане, в ответ на обращения зарубежных партнёров, а также в духе приверженности принципам международного гуманитарного права, Республика Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана", - сообщает пресс-служба узбекского МИД.

По данным ведомства, в настоящее время предпринимаются совместные усилия с такими государствами, как Германия, Россия, США, Швейцария, Австрия, Дания, Польша, Венгрия, Словакия, Казахстан с предоставлением им услуг по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешений на пролёт через воздушное пространство, взлёт и посадку, оказание необходимого технического и логистического содействия.

"Обеспечена слаженная работа совместно с зарубежными партнёрами по упорядоченной эвакуации из Афганистана и транзиту через территорию Республики Узбекистан как граждан зарубежных государств, так и граждан Афганистана, направляемых в предварительно согласованные страны", - отмечается в сообщении.

В период краткосрочного пребывания на территории Узбекистана эвакуируемым гражданам оказывается всё необходимое содействие с соблюдением строгих карантинных мер, после чего все они без задержек направляются в страны назначения, добавили в пресс-службе МИД.