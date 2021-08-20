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20.08.2021 21:29

Через территорию Узбекистана из Афганистана эвакуировано почти 2 тыс. иностранцев - МИД Узбекистана

Через Узбекистан из Афганистана эвакуировано около 2 тысяч иностранцев, сообщил в пятницу МИД Узбекистана.

"В настоящее время через территорию Узбекистана эвакуировано из Афганистана 1982 граждан зарубежных государств", - сообщила пресс-служба МИД.

В сообщении уточняется, что Узбекистан сотрудничает с десятью государствами в вопросах эвакуации их граждан из Афганистана.

"В связи с сохраняющейся сложной обстановкой в соседнем Афганистане, в ответ на обращения зарубежных партнёров, а также в духе приверженности принципам международного гуманитарного права, Республика Узбекистан осуществляет тесное сотрудничество с рядом зарубежных государств по вопросам эвакуации их граждан из Афганистана", - сообщает пресс-служба узбекского МИД.

По данным ведомства, в настоящее время предпринимаются совместные усилия с такими государствами, как Германия, Россия, США, Швейцария, Австрия, Дания, Польша, Венгрия, Словакия, Казахстан с предоставлением им услуг по использованию аэропортовой инфраструктуры, разрешений на пролёт через воздушное пространство, взлёт и посадку, оказание необходимого технического и логистического содействия.

"Обеспечена слаженная работа совместно с зарубежными партнёрами по упорядоченной эвакуации из Афганистана и транзиту через территорию Республики Узбекистан как граждан зарубежных государств, так и граждан Афганистана, направляемых в предварительно согласованные страны", - отмечается в сообщении.

В период краткосрочного пребывания на территории Узбекистана эвакуируемым гражданам оказывается всё необходимое содействие с соблюдением строгих карантинных мер, после чего все они без задержек направляются в страны назначения, добавили в пресс-службе МИД.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]