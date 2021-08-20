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ТЭК 20.08.2021 22:00

США введут санкции против судна и двух физлиц в связи с "Северным потоком 2" - СМИ

США введут ограничительные меры против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода "Северный поток 2", сообщают американские СМИ со ссылкой на госдеп.

В сообщениях отмечается, что речь идет о российском судне и о гражданах РФ.

Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед конгрессом о мерах, принятых против "Северного потока 2".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, РОССИЯ, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]