США введут ограничительные меры против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода "Северный поток 2", сообщают американские СМИ со ссылкой на госдеп.

В сообщениях отмечается, что речь идет о российском судне и о гражданах РФ.

Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед конгрессом о мерах, принятых против "Северного потока 2".