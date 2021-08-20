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Дальнее зарубежье 20.08.2021 22:11

Байден грозит талибам быстрым и сильным ответом в случае атаки на американские силы при эвакуации в Кабуле

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что ответ Вашингтона в случае атаки со стороны движения "Талибан" на американские силы при эвакуации из Кабула будет быстрым и решительным.

"Мы дали ясно понять "Талибану", что на любую атаку на наши силы или препятствование нашей операции по эвакуации из аэропорта мы дадим быстрый и сильный ответ", - сказал Байден.

Он отметил, что США следят также за потенциальными террористическими угрозами в районе аэропорта, в том числе - со стороны террористической организации "Исламское государство".

"Мы также тщательно следим за любыми потенциальными террористическим угрозами в аэропорту и в его окрестностях, в частности со стороны ИГИЛ", - добавил американский лидер.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙДЕН, АФГАНИСТАН, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]