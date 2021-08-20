Байден грозит талибам быстрым и сильным ответом в случае атаки на американские силы при эвакуации в Кабуле

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что ответ Вашингтона в случае атаки со стороны движения "Талибан" на американские силы при эвакуации из Кабула будет быстрым и решительным.
"Мы дали ясно понять "Талибану", что на любую атаку на наши силы или препятствование нашей операции по эвакуации из аэропорта мы дадим быстрый и сильный ответ", - сказал Байден.
Он отметил, что США следят также за потенциальными террористическими угрозами в районе аэропорта, в том числе - со стороны террористической организации "Исламское государство".
"Мы также тщательно следим за любыми потенциальными террористическим угрозами в аэропорту и в его окрестностях, в частности со стороны ИГИЛ", - добавил американский лидер.
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