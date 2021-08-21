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Здравоохранение 21.08.2021 09:21

На Украине за сутки выявлено более 1,7 тыс. случаев СOVID-19, зафиксировано 38 летальных исходов

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 тыс. 732 новых случая заболевания COVID-19, умерли 38 человек, сообщила пресс-служба Минздрава страны.

"За сутки (...) зафиксировано 1 тыс. 732 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 104, медработников - 32). Также за минувшие сутки: госпитализированы - 616 человек; летальных случаев - 38; выздоровели - 763 человека", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 млн 273,558 тыс. человек, выздоровели 2 млн 200,763 тыс., летальных случаев - 53 тыс. 432.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]