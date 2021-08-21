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Дальнее зарубежье 21.08.2021 09:32

ВВС Германии доставили в Узбекистан еще 172 эвакуированных из Афганистана

В Ташкент минувшей ночью военно-транспортный самолет Airbus A-400M ВВС Германии доставил еще 172 эвакуированных из Кабула, сообщил "Интерфаксу" в субботу сотрудник аэропорта столицы Узбекистана.

"Минувшей ночью Airbus A-400M ВВС Германии доставил очередную группу эвакуированных из Кабула, на борту было 172 пассажира", - сказал собеседник агентства.

Германия продолжает эвакуацию своих граждан и афганцев из Кабула. В Ташкент из Кабула вылетают военные самолеты, из Ташкента эвакуируемых ранее вывозили только самолеты Lufthansa. По просьбе немецкой стороны рейсы во Франкфурт с эвакуируемыми из Афганистана совершает узбекская компания Uzbekistan airways.

По данным узбекского МИД, за последние несколько дней обеспечена эвакуация из Афганистана через территорию Узбекистана 1 тыс. 982 гражданзарубежных государств.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]