В Хошимин введут войска для помощи жителям в условиях жесткого карантина

Власти Вьетнама направляют в город Хошимин войска для улучшения логистики при распределении продовольственной и прочей помощи населению в условиях ограничительных мер, связанных с COVID-19.

По данным Associated Press, жесткий карантин будет действовать в 10-миллионном городе на протяжении двух недель, начиная с понедельника.

Меры пришлось ужесточить после того, как после периода достаточно низкого выявления новых случаев заражения коронавирусомстатистика в стране вновь значительно ухудшилась. В частности в пятницу сообщалось о более чем 10 тыс. новых заражениях, при этом 3,5 тыс. из них приходятся на Хошимин.