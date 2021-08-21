Около 150 индийцев похищены в Кабуле

В Кабуле в районе аэропорта похищены более сотни индийцев, сообщают сетевые СМИ Афганистана в субботу.

"Около 150 индийцев похищены недалеко от международного аэропорта Кабула", - говорится в сообщениях. При этом информация дается со ссылкой на афганских сотрудников посольства Индии в Кабуле.

Официального подтверждения этому сообщению пока нет. На сайте посольства Индии также эта информация пока отсутствует.