Максимальная с начала пандемии смертность от COVID-19 зафиксирована в Грузии

В Грузии третий день подряд фиксируется рекордная смертность в результате заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает в субботу грузинский Минздрав, за последние сутки в стране скончались 74 человека. Накануне сообщалось о 59 смертельных случаях за сутки, а днем ранее за сутки было зафиксировано 58 смертей. Показатели последних трех дней стали рекордными с начала пандемии для Грузии.

По данным Минздрава, за последние сутки зафиксирован 4 тыс. 901 новый случай заражения COVID-19.

В целом с начала пандемии в Грузии выявлен 510 тыс. 941 случай заражения, всего скончались 6 тыс. 723 человека.