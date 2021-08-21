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Здравоохранение 21.08.2021 11:30

Максимальная с начала пандемии смертность от COVID-19 зафиксирована в Грузии

В Грузии третий день подряд фиксируется рекордная смертность в результате заражения коронавирусом COVID-19.

Как сообщает в субботу грузинский Минздрав, за последние сутки в стране скончались 74 человека. Накануне сообщалось о 59 смертельных случаях за сутки, а днем ранее за сутки было зафиксировано 58 смертей. Показатели последних трех дней стали рекордными с начала пандемии для Грузии.

По данным Минздрава, за последние сутки зафиксирован 4 тыс. 901 новый случай заражения COVID-19.

В целом с начала пандемии в Грузии выявлен 510 тыс. 941 случай заражения, всего скончались 6 тыс. 723 человека.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]