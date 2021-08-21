Во Франции противники антиковидных мер протестуют шестую субботу подряд

От 170 тыс. до 220 тыс. противников так называемых "санитарных пропусков" намерены принять участие в манифестациях, проведение которых запланировано в субботу в ряде городов Франции, сообщает телеканал BFMTV.

По его данным, в Париже запланированы четыре шествия, на столичные улицы могут выйти до 12 тыс. человек, в Тулоне - до 15 тыс., в Монпелье - 8 тыс., а в Марселе - 6 тыс.

Это уже шестая суббота подряд, когда противники санитарных пропусковвыходят на улицы городов Франции.

В прошлые выходные в акциях приняли участие около 215 тыс. человек.

Во Франции 9 августа введены специальные пропуска с QR-кодом, подтверждающие, что их обладатели либо имеют свежий отрицательный результат теста на зараженность коронавирусом, либо вакцинированы или переболели COVID-19. Эти сертификаты необходимо предъявлять на транспорте, кроме городского общественного, при посещении ресторанов и кафе, музеев, выставок, концертов, других мест культурного отдыха.

Проверяют санитарные пропускатакже при посещении крупных торговых центров.