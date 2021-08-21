Киев намерен обсудить энергетическую безопасность во время визита главы Минэнерго США на Украину

Киев приветствует участие делегации США во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм в саммите "Крымской платформы" и торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины, намерен обсудить вопросы энергетической безопасности.

"Мы всячески приветствуем участие министра Грэнхолм. Очень важно и символично, что США будут представлены на уровне президентской посланницы и члена правительства, зона ответственности которого играет важную роль в отношениях Украины и США", - говорится в комментарии спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

Николенко подчеркнул, что энергетика - важный приоритет стратегического партнерства Украины и США.

"Кроме участия в саммите "Крымской платформы" и празднованиях 30-летия независимости, приезд Дженнифер Грэнхолм станет прекрасной возможностью для наших государств обсудить вопрос энергетической безопасности Украины и Европы в целом, а также усилия для борьбы с изменением климата", - подчеркнул спикер МИД.

Как сообщалось, президент США Джозеф Байден направил на саммит "Крымской платформы" и торжества по случаю 30-й годовщины независимости Украины президентскую делегацию во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Ранее сообщалось, что США будут представлены личным посланником президента Соединенных Штатов и членом правительства - министром транспорта США Питером Буттиджичем.