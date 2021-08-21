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Здравоохранение 21.08.2021 12:09

В России 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 797 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. случаев, умерли за сутки 797 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 000 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 832 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 797 человек, накануне, в пятницу, сообщалось о 785 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 55, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае - 34.

По выздоровлении в России были выписаны 20 тыс. 647 пациентов.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 1 852 новых случая COVID-19 за сутки, 2 тыс. 544 человек выздоровели.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 726 тыс. 523 случая коронавирусной инфекции, 175 тыс. 282 умерших и 6 млн 004 тыс. 052 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 174,6 млн тестов на COVID-19, из них 474 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 241 тыс. 654 человека.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]