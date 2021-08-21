В России 21 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 797 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 тыс. случаев, умерли за сутки 797 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 21 000 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 832 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 797 человек, накануне, в пятницу, сообщалось о 785 летальных случаях. Наибольшее число скончавшихся в Москве - 55, в Санкт-Петербурге - 38, в Краснодарском крае - 34.
По выздоровлении в России были выписаны 20 тыс. 647 пациентов.
В Москве, сообщает оперативный штаб, 1 852 новых случая COVID-19 за сутки, 2 тыс. 544 человек выздоровели.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 726 тыс. 523 случая коронавирусной инфекции, 175 тыс. 282 умерших и 6 млн 004 тыс. 052 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 174,6 млн тестов на COVID-19, из них 474 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 241 тыс. 654 человека.
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